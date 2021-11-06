Сборная РФ обыграла команду Швейцарии и стала победителем женского теннисного турнира

Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг, одолев в финале соперниц из Швейцарии, сообщает 6 ноября «Спорт-Экспресс».

Людмила Самсонова сломила сопротивление Белинды Бенчич во втором матче одиночного разряда — 3:6, 6:3, 6:4. За 2 часа 26 минут матча она сделала семь эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче.

Самсонова принесла сборной второе очко в финале, обеспечив команде победу в Кубке Билли Джин Кинг — первом розыгрыше обновленного Кубка Федерации. Первое очко российской сборной в финальной игре завоевала Дарья Касаткина.

Ранее, 5 ноября, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Юго Гастоном в турнире серии «Мастерс» в Париже и вышел в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 25-летнего Медведева.