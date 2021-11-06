Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу, 5 ноября, одержал победу над французом Юго Гастоном в турнире серии «Мастерс» в Париже и вышел полуфинал. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 25-летнего Медведева.

В полуфинале россиянин сразится с победителем матча между немецким спортсменом Александром Зверевым и норвежцем Каспером Руудом.

Накануне Медведев в четвертьфинале обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:3

Соревнования в Париже завершатся 7 ноября, их призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем является Медведев.