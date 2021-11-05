Медведев обыграл Корду и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в четверг, 4 ноября, одержал победу над американцем Себастьяном Корду и вышел четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина.

В этом турнире 25-летний Медведев посеян под вторым номером. В четвертьфинале он встретится с победителем поединка между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Юго Гастоном.

Соревнования в Париже завершатся 7 ноября, их призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем является Медведев.

Ранее, 15 октября, теннисист снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля». Медведев объяснил это усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона.

13 сентября Медведев в финале чемпионата US Open одержал победу над сербом Новаком Джоковичем. Итоговый счет в игре составил 6:4, 6:4, 6:4. Россиянин получил $2,5 млн за победу в финале турнира.

Для российского теннисиста это был четвертый титул за текущий год и 13-й титул АТР в карьере. Победу в турнире «Большого шлема» Медведев одержал впервые.