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Адвокат одного из задержанных назвал версию начала конфликта в Новой Москве

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Роман Масютенко, адвокат одного из задержанных после нападения на отца с ребенком в Новой Москве, назвал версию своего подзащитного. Его слова 6 ноября приводит телеканал РЕН ТВ.

Масютенко уверяет, что зачинщиками стычки якобы стали пострадавший отец с ребенком и его приятель.

«Один из лиц, которые признаны потерпевшими, бросил бутылку с пивом в сторону этой группы подозреваемых. Более того, этой бутылкой, которую он бросил, он ему разбил телефон, которым он прикрылся от удара бутылкой. Собственно говоря, у него даже сейчас нет мобильного телефона по той причине, что в начале этой потасовки одним из потерпевших ему был разбит телефон», — рассказал защитник.

Избитый 31-летний Александр Ж. ранее в этот день рассказал, что перевез семью в «безопасное место». Мужчина также отметил, что не спал более суток после инцидента.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Четверо нападавших были задержаны.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

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