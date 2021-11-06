В Крыму отменили ПЦР-тесты при заселении в отель привитых гостей

Требование ПЦР-теста при заселении в отели Крыма с 8 ноября отменяется, туристам потребуется только справка о вакцинации. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Согласно указу («О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». — Ред.), с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имеющим противопоказания к вакцинации необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий данный факт, заверенный лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, полученный не позднее чем за 72 часа.

5 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике не будут продлеваться нерабочие дни. Он также попросил крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией.

28 октября сообщалось, что из-за дополнительных ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, турпоток в Крым снизился на 15–20%.

Тогда же директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона заявил, что благодаря экспресс-тестам на коронавирус собственного производства Крым может стать первым в России регионом COVID-free. Он рассказал, что в регионе подписано соглашение о запуске на полуострове пилотного производства тестов на выявление инфекций, в том числе коронавирусной.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.