Прилет семи рейсов в аэропорт Краснодара задерживается из-за тумана

В аэропорту Краснодара меняется время вылета пяти рейсов, а также ожидается задержка прилета пяти самолетов в связи погодными условиями. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Помимо этого, из-за тумана несколько рейсов ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Сочи.

«Аэропорт работает, в настоящее время работает преимущественно на оправку рейсов. На прилет ожидается задержка семи рейсов. На вылет меняется время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети «Вконтакте».

Видимость на полосе составляет около 150 м., что ниже допустимой для приема воздушных судов, уточнили в пресс-службе.

Днем ранее два самолета, следовавшие в Краснодар из Египта и из Москвы, ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Анапе из-за тумана. Видимость составляла 200 м.

4 ноября туман парализовал работу аэропорта в Воронеже. Рейс из Санкт-Петербурга и восемь самолетов из Москвы не могли вылететь из Воронежа, тогда как прилететь в город из-за тумана не способны были лайнеры из Санкт-Петербурга и четыре самолета из российской столицы.

2 ноября густой туман также окутал улицы столицы. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено около 700 рейсов. Некоторые самолеты вместо Москвы садились в аэропортах Воронежа и Нижнего Новгорода.

Так, застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде пассажиры самолетов, летевших в Москву, рассказали, что часами ожидали вылета, но в итоге всё равно не смогли попасть на борт. В аэропорту создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Представитель пресс-службы правительства Нижегородской области также сообщил, что людям, чьи самолеты задержались, раздавали горячее питание.