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Застрявшие в Нижнем Новгороде пассажиры рассказали подробности ожидания рейсов

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Застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде пассажиры самолетов, которые летели в Москву, рассказали, как они дожидались летной погоды. Многие из них часами ожидали вылета, но всё же не смогли попасть на борт, о чем стало известно в среду, 3 ноября.

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«Летели из Норильска, летели прекрасно, летели из Москвы, покружили над ней и полетели в Нижний Новгород. По непонятным причинам наш рейс разделили на два, часть улетела в Минводы, а мы до 19 часов пробыли в Нижнем Новгороде. Прозевали все свои рейсы, дозвониться в авиакомпании на горячие линии было невозможно. Они очень убедительно просили перезвонить через 72 часа, если вопрос неважный. Как мы теперь будем лететь и чем, никому не известно», — поделилась в беседе с «Известиями» Наталья.

Еще один пассажир сообщил, что просидел в Нижнем Новгороде с полудня. Другой — около шести с половиной часов находился в салоне самолета.

«Мы находились в самолете с периодической подачей свежего воздуха, вода закончилась», — добавил он.

При этом представитель пресс-службы правительства региона сообщал, что пассажирам, чьи самолеты застряли в аэропорту Нижнего Новгорода, стали раздавать горячее питание, в том числе супы и пиццу, а также соки и воду. Для этого, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, привлекли нижегородский бизнес.

Густой туман окутал улицы столицы в ночь на 2 ноября. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

Вечером, 2 ноября, из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено более 700 рейсов.

Также в тот день в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана.

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