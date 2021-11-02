В аэропорту Нижнего Новгорода пассажирам начали раздавать горячее питание

Горячее питание, в том числе супы и пиццу, а также соки и воду начали раздавать пассажирам, застрявшим в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

«Горячим питанием пассажиров обеспечивают за счет средств, выделенных по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом договорились правительство региона, администрация города и местные рестораторы», — цитирует его «РИА Новости». Питание доставляет городская служба спасения и волонтеры.

Пассажиры выразили благодарность за возможность поужинать спустя много часов ожидания. В то же время они недовольны действиями представителей авиакомпаний, которые не пришли пообщаться с людьми, передает RT.

Ранее в этот день в нижегородском аэропорту создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Росавиация взяла на контроль данную ситуацию. Из аэропорта Нижнего Новгорода уже вылетели три самолета, продолжается работа по организации вылетов других бортов. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, пишет «Москва 24».

Следователи выяснят обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, в результате которых пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Самолеты, совершившие посадку в аэропорту города, направлялись в Москву, где прием бортов был невозможен из-за сильного тумана.

Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар–Москва, однако из-за неблагоприятной погоды на территории Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде, сообщает телеканал «360».

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.