Следовавшие в Краснодар два самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Два самолета, следовавшие в Краснодар из Египта и из Москвы, ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Анапе из-за тумана. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила пресс-служба Краснодарского аэропорта.

«Рейс авиакомпании AlMasria из Шарм-эш-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Самолет авиакомпании S7 из Домодедово приземлился в Анапе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что видимость на территории аэродрома в Краснодаре составляет 200 м. Это ниже допустимой для приема воздушных судов.

Днем ранее туман парализовал работу аэропорта в Воронеже. Рейс из Санкт-Петербурга и восемь самолетов из Москвы не могли вылететь из Воронежа, тогда как прилететь в город из-за тумана не способны были лайнеры из Санкт-Петербурга и четыре самолета из российской столицы.

2 ноября густой туман также окутал улицы столицы. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено около 700 рейсов. Некоторые самолеты вместо Москвы садились в аэропортах Воронежа и Нижнего Новгорода.

Так, застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде пассажиры самолетов, летевших в Москву, рассказали, что часами ожидали вылета, но в итоге всё равно не смогли попасть на борт. В аэропорту создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Представитель пресс-службы правительства Нижегородской области также сообщил, что людям, чьи самолеты задержались, раздавали горячее питание.