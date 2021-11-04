Туман парализовал работу аэропорта в Воронеже

Ограниченная видимость утром в четверг, 4 ноября, внесла коррективы в работу аэропорта Воронежа. Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, воронежская воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

В настоящее время рейс из Санкт-Петербурга и восемь самолетов из Москвы не могут вылететь из Воронежа, тогда как прилететь в город из-за тумана не способны лайнеры из Санкт-Петербурга и четыре самолета из российской столицы.

Два дня назад густой туман также окутал улицы столицы. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено более 700 рейсов. Некоторые самолеты вместо Москвы садились в аэропортах Воронежа и Нижнего Новгорода.

Так, застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде пассажиры самолетов, летевших в Москву, рассказали, что часами ожидали вылета, но в итоге всё равно не смогли попасть на борт. В аэропорту создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Представитель пресс-службы правительства Нижегородской области также сообщил, что людям, чьи самолеты задержались, раздавали горячее питание.

3 ноября все ранее перенаправленные из-за тумана в Нижний Новгород авиарейсы вылетели в Москву. Кроме того, отмечалось, что аэропорты московского узла в тот же день принимали и выпускали самолеты без погодных ограничений.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.