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Роспотребнадзор рассказал о точном способе определить коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить коронавирус у больного
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Инфекцию, вызванную коронавирусом, точно определить может только специализированный тест. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в субботу, 6 ноября.

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У коронавируса нет специфических симптомов, поэтому его невозможно определить без лабораторного анализа, передали слова Пшеничной в «РИА Новости».

Эксперт пояснила, что симптомы, которые могут сами у себя заметить люди — кашель, насморк или высокая температура — еще ничего не значат. Это может быть также грипп или ОРВИ. Для определения заболевания лучше всё-таки сдать спецтест.

5 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство людей, привитых от коронавируса, переносят COVID-19 бессимптомно. В редких случаях у вакцинированных коронавирус развивается по типу легкого ОРВИ.

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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