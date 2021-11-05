Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве

Правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета.

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, нападение произошло неподалеку от жилых домов, находящихся по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве. Группа лиц подвергла избиению двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Уточняется, что потерпевшие по делу были допрошены. Специалисты проверят состояние здоровья ребенка.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве подчеркивали, что нападение на мужчину создало угрозу жизни и здоровью его ребенку.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

По словам очевидца происшествия, сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой. Ребенок при этом убежал с места инцидента от страха.