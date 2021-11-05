Очевидец рассказал об убежавшем от страха сыне избитого в Новой Москве

Четырехлетний мальчик, отец которого был избит толпой в Новой Москве, убежал с места инцидента от страха. Об этом 5 ноября рассказал очевидец потасовки Марк Колесников.

По его словам, ребенку помогла одна из местных жительниц. Она присмотрела за мальчиком, пока его отца жестоко избивала толпа хулиганов.

Как рассказал Колесников телеканалу РЕН ТВ, мужчина звал на помощь.

«Люди кричат, ругаются, матерятся. Позже было дело к драке. Я достал камеру, начал снимать. Он кричал: «Что вы делаете, я же с ребенком», просил о помощи, но им (нападавшим. — Ред.) было все равно», — рассказал свидетель происшествия.

Нападавшие атаковали молодого отца со спины, а драться один на один боялись. Позже их разняли, приехали несколько мужчин и долго ругались, добавил очевидец. В итоге оппоненты договорились встретиться днем в пятницу на этом же месте, заключил он.

Ранее в пятницу мужчина, избитый в районе Новые Ватутинки (Новая Москва), рассказал подробности инцидента. По словам мужчины, его малолетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших был похожий на нож предмет.

Уголовное дело об избиении передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. Как заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова, нападение на мужчину создало угрозу жизни и здоровью его ребенку. Потерпевшие установлены, они будут допрошены следователями ведомства.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По информации телеканала РЕН ТВ, избитым оказался 31-летний Александр Ж.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете его настигли и принялись избивать толпой.