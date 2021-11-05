Прямой эфир
Мир
Глава МИД Австрии поддержал запуск «Северного потока – 2»
Общество
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Мир
МИД Украины заявил об окончательном разрыве Киева с «русским миром»
Общество
В Алтайском крае не будут продлевать нерабочие дни
Мир
Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Общество
Эксперт перечислил способы поддержки иммунитета в межсезонье
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

Избитый в Новой Москве молодой отец рассказал подробности произошедшего

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избитый в районе Новые Ватутинки (Новая Москва) молодой отец рассказал подробности инцидента. По словам мужчины, его ребенка ударили по щеке, сообщает 5 ноября пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — говорится в публикации в Telegram надзорного органа.

Врачам прилетело: почему участились нападения на медиков
Сотрудников «скорой» встречают побоями и оскорблениями

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура контролирует ход данного расследования.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, СК проводит проверку по факту инцидента. Следователи в настоящее время устанавливают участников инцидента.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021