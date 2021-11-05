Избитый в Новой Москве молодой отец рассказал подробности произошедшего

Избитый в районе Новые Ватутинки (Новая Москва) молодой отец рассказал подробности инцидента. По словам мужчины, его ребенка ударили по щеке, сообщает 5 ноября пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — говорится в публикации в Telegram надзорного органа.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура контролирует ход данного расследования.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, СК проводит проверку по факту инцидента. Следователи в настоящее время устанавливают участников инцидента.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.