Стало известно о криминальном прошлом участников драки в Новой Москве

31-летний Александр Ж., на которого в Новой Москве напала группа мужчин 4 ноября вечером, был судим за мошенничество в апреле этого года. Неоднократные проблемы с законом были и у его приятеля, 5 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вместе с Александром в момент нападения находился его приятель Никита. 24-летний молодой человек попадал в поле зрения полиции шесть раз.

Еще в 2014 году Никита вместе с сообщником пробрался в магазин в Троицке и похитил оттуда имущество на 700 тыс. рублей. Спустя два года он угнал ВАЗ-2107, тогда же разбил мониторы банкоматов в отделении банка и стал фигурантом уголовного дела по статье «Вандализм».

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве.

Пострадавший рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а еще у одного злоумышленника в руках был предмет, похожий на нож.

Еще один очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали на прохожего толпой.