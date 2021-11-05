Стало известно о судимости избитого в Новой Москве мужчины

Избитый в Новой Москве толпой мужчин отец четырехлетнего мальчика ранее был судим. Об этом 5 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Приговор по статье «Мошенничество» был вынесен Александру Ж. в апреле 2021 года. Также проблемы с законом были и у друга пострадавшего. Мужчина в момент нападения находился рядом со своим приятелем.

4 ноября вечером минимум четверо мужчин напали на мужчину, гулявшего с ребенком в Новой Москве. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать прохожего с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. Но его настигли и принялись избивать толпой.

Сам пострадавший рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а еще у одного из оппонентов в руках был предмет, похожий на нож.

Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Дело передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве.