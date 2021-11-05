МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Севастополь, который Киев считает своей «временно оккупированной» территорией. Об этом 4 ноября говорится в заявлении украинского МИДа.

«Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ», — сказано в сообщении ведомства.

МИД Украины призвал Россию «продемонстрировать заботу» о жителях Крыма и прекратить якобы осуществляющиеся нарушения прав человека, а также восстановить территориальную целостность Украины.

4 ноября Путин прибыл в Севастополь, где принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.

Кроме того, российский лидер заявил, что Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ.

14 октября экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать план возвращения Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных. По его словам, стране необходимо формально закрепить стратегию «деокуппации» указанных территорий.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Кивитиди в ответ на это отметила, что украинским политикам необходимо подумать о разных народах, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. По ее словам, политикам стоит ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.