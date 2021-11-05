Юрист рассказала о способе списать долги по квартплате

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова 5 ноября рассказала о том, можно ли списать долги за жилищно-коммунальные услуги из-за истечения трехлетнего срока давности.

Рамзенкова отметила, что срок исковой давности по каждой квитанции исчисляется отдельно. То есть если должник вносит любой платеж по квитанции, то этим признает долг, и его срок начинает идти заново.

Использовать заявление о сроке исковой давности можно только в том случае, если дело о взыскании долга по иску управляющей компании к жителю уже есть в производстве суда. Обязать компанию подать такой иск практически невозможно, таким образом получается, что срок давно формально мог истечь, однако по-прежнему значится в квитанциях, рассказала Рамзенкова «Российской газете».

Требования жильцов о списании долгов суды долгое время отказались удовлетворять. Однако в 2017 году жительница обратилась в суд с требованием аннулировать долги и обязать управляющую компанию выдать справку об отсутствии задолженности. Апелляционный суд тогда удовлетворил иск в пользу женщины.

24 октября сообщалось, что в России за три квартала 2021 года выросла средняя сумма квитанции за услуги ЖКХ на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики проведенного «Русским стандартом» исследования связали такой тренд с прошедшей холодной зимой и COVID-ограничениями.

При этом специалисты отметили, что объемы потребления воды были ниже привычных, поскольку многие предпочли провести период ограничений, связанных с коронавирусом, за городом.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.