Политолог оценил значение высказываний Лукашенко о Крыме

Российский политолог Марат Баширов связывает высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме с подписанием Декрета Союзного государства по интеграции. Такое мнение он высказал в четверг, 4 ноября, в беседе с «Известиями».

«Это напрямую связано с тем, что сегодня были подписаны интеграционные карты. По-моему, аж 28 документов были подписаны президентом [России Владимиром] Путиным и президентом Лукашенко. Соответственно, если господин Лукашенко признает Российскую Федерацию в качестве участника Союзного государства, то он его признает во всех границах российского государства, куда входит и Крым. Вот и вся логика», — отметил эксперт.

В тоже время Баширов пояснил, что заявления Лукашенко не означает, что белорусский лидер признает Крым российским.

«Он признает, что подписывает интеграционные документы с государством, которое описано в Конституции РФ, а там есть и Республика Крым», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что подписанные президентами России и Белоруссии документы в первую очередь важны для Москвы, но и Минск «получает дополнительные гарантии с точки зрения безопасности».

Ранее в четверг председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что заявление Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета (ВГС) является признанием его территорией России.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Владимир Путин и его белорусский коллега Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.