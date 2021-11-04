В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета (ВГС) является признанием его территорией России. Об этом в четверг, 4 ноября, высказался председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных.

«Вне всякого сомнения. Дело в том, что и де-факто и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским. Единственное, чего не было — политического заявления, чтобы формализовать это для российского медийного пространства. Тем не менее, несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. Для нас Крым, как и месяц назад, и семь лет назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» в ответ на вопрос, является ли заявление Лукашенко признанием Крыма российским.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

7 октября Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в которых обсуждалось заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.