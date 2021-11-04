Путин заявил о готовности РФ включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ в ближайшем будущем включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта. Об этом он сказал на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи в четверг, 4 ноября.

«Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта», — сказал глава государства.

По словам Путина, в среду он уже обсуждал данный вопрос с руководством «Роскосмоса». Президент отметил, что для реализации инициативы надо только согласовать детали.

«Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными», — сказал Путин.

В свою очередь, в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация и Академия наук Белоруссии скоро начнут обсуждать полет белорусского космонавта на МКС.

«Все организационные и технические детали будут обсуждены с коллегами в ближайшее время», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

В «Роскосмосе» уточнили, что госкорпорация совместно с Академией наук РБ выполнит это поручение глав государств Союзного государства.

«Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту РС (российского сегмента. — Ред.) МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей РБ», — добавили в госкорпорации.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.