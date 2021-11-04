Инфекционист объяснил предписание Росздравнадзора по антипрививочникам

Вакцинация является единственным действенным способом защитить здоровье. Препятствием в этом процессе является движение антипрививочников, заявил врач-инфекционист Илья Акинфиев в четверг, 4 ноября.

Так он прокомментировал намерение Росздравнадзора выявлять и наказывать граждан, высказывающихся против вакцинации от коронавируса.

«Вакцина, профилактика является единственным средством для того, чтобы прервать пандемию и вернуться к обычному образу жизни. И единственное, что мешает нам, это как-раз антипрививочники. Это люди, которые распространяют ложную информацию. Смысл я вижу в том, чтобы именно в коротком сроке можно было блокировать сайты и источники недостоверной информации», — указал специалист в беседе с РЕН ТВ.

При этом он не согласился с необходимостью введения уголовного наказания для выступающих против вакцинации. Как подчеркнул Акинфиев, в первую очередь следует направить ресурсы на борьбу с ложной информацией.

О том, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации, стало известно 3 ноября. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать подчиненным на таких медиков заявления в Следственный комитет России и прокуратуру.

Как следует из приказа Самойловой, руководители территориальных органов Росздравнадзора должны отслеживать людей, «принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». По мнению главы ведомства, такие действия подпадают под две статьи УК РФ — 207.1 и 207.2.

Данный документ раскритиковал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его мнению, давление на медиков за отличающуюся от линии пропаганды позицию противоречит здравому смыслу и науке.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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