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«Новые люди» выступили в защиту медиков от уголовного преследования

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев раскритиковал приказ Росздравнадзора о необходимости уголовного преследования медиков и граждан, которые открыто высказываются против всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в релизе, поступившем 4 ноября в «Известия».

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По его мнению, давление на медиков за отличающуюся от линии пропаганды позицию противоречит здравому смыслу и науке.

«В условиях, когда на многие вопросы нет ответов, избежать их можно, только принимая в расчет все точки зрения. Научную дискуссию нужно расширять и поощрять. А не объявлять охоту на ведьм», — подчеркнул политик.

«Новые люди» выступают за добровольность вакцинации, отметил он. Кроме того, Нечаев отметил неочевидность пользы всеобщей вакцинации. В пример он привел Сингапур, Израиль, Великобританию и Монголию. Эти страны достигли высокого уровня вакцинации, но сталкиваются со вспышками коронавируса.

«При этом четкие критерии того, какая информация о вакцинации правдива, а какая ложна, никем не установлены», — отметил лидер «Новых людей».

По его мнению, власти должны очень внимательно прислушаться к разным мнениям и обсуждать альтернативные методы борьбы с коронавирусом.

«Преследовать инакомыслящих нельзя, какими бы благими целями это не оправдывалось», — заключил Нечаев.

О том, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации, стало известно 3 ноября. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать подчиненным на таких медиков заявления в Следственный комитет России и прокуратуру.

Как следует из приказа Самойловой, руководители территориальных органов Росздравнадзора должны отслеживать людей, «принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». По мнению главы ведомства, такие действия подпадают под две статьи УК РФ — 207.1 и 207.2.

Статья 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») предусматривает наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет. Виновным по ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

Ранее в четверг стало известно, что работники скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области уволились из-за нежелания проходить вакцинацию от коронавируса. Медработники рассказали о подработках в госпитале, где лечатся больные COVID-19, а значит, у них якобы есть иммунитет к заболеванию.

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