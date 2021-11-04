Великобритания первой в мире одобрила препарат «Молнупиравир» от COVID-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение антикоронавирусного препарата «Молнупиравир». Об этом 4 ноября сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.

«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 «Молнупиравир» компании Merck», — написал он в Twitter.

В апреле экспериментальное лекарство, разработанное для лечения гриппа, оказалось эффективным против коронавирусной инфекции. «Молнупиравир» разработали ученые из Национального института здоровья США и Плимутского университета.

Тогда же начали его тестирование на людях.

Молекула препарата нарушает процесс репликации вирусной РНК и приводит к ошибкам копирования. «Молнупиравир» станет возможным для применения уже после явного и предполагаемого контакта с носителем коронавируса.

В середине октября государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения заболевших COVID-19 «Мир-19».

15 октября в Санкт-Петербурге стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс». Первые испытуемые Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева уже получили вакцину.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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