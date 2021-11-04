Макрон вручил Меркель Большой крест ордена Почетного легиона

Ангела Меркель получила Большой крест ордена Почетного легиона. Награду вручил президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал «Известия». Глава республики встретился с врио канцлера ФРГ в Бургундии. Макрон поблагодарил Меркель за сохранение единства Европы и отметил, что многому у нее научился. Орден Почетного легиона — одна из высших наград Франции.

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