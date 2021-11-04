Пушков высмеял фото Зеленского и Байдена с климатической конференции

Президент Украины Владимир Зеленский впился взглядом в американского лидера Джо Байдена, словно это самый счастливый момент в его жизни. Такое мнение высказал в четверг, 4 ноября, российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал совместную фотографию лидеров двух стран с климатической конференции СОР26 в Глазго. Снимок опубликовал в Twitter Зеленский.

«Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно — свое...» — написал Пушков.

Накануне газета Daily Mail написала, что Зеленский на саммите СОР26 в Глазго «загнал в угол» Байдена. Отмечалось, что встреча лидеров не была указана в публичном расписании Байдена, однако Зеленский не упустил возможности поговорить с коллегой.

Президенты США и Украины 2 ноября встретились на полях саммита СОР26 в Глазго. Как уточнил Зеленский, обсуждалась ситуация в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине, добавил он.

При этом украинский лидер не посетил сессию климатической конференции саммита, на которой он должен был выступить. По словам украинского министра иностранных дел, Киев предупреждал о том, что Зеленский не успеет приехать на мероприятие.