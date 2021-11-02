Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден на встрече в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщается в Twitter Зеленского.

«В Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», — говорится в сообщении.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Он отметил обострение ситуации в Донбассе.

Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

31 октября Лавров сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство передало коллегам по «нормандской четверке» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) предложения о темах для предстоящей встречи и ожидает ответной реакции. По словам министра, западные дипломаты говорят, что «нужно скорее встречаться», но до сих пор не передали МИД России свое видение ожидаемых результатов встречи.

Ранее, 19 октября, глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — это главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно Джо Байден якобы может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.