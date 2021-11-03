Британцы рассказали о том, как Зеленский «загнал в угол» Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите СОР26 в Глазго «загнал в угол» американского коллегу Джо Байдена. Об этом в среду, 3 ноября, написала газета Daily Mail.

Так, встреча лидеров не была указана в публичном расписании Байдена, однако Зеленский не упустил возможности поговорить с коллегой.

«Украинскому лидеру удалось загнать президента США в угол во время приема в галерее Глазго. Зеленский воспользовался шансом во время приема, организованного принцем Чарльзом после завершения первого дня саммита», — говорится в публикации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что встречи лидеров на саммите были быстрыми и спонтанными.

«Это всё происходило в очень живом, динамичном режиме. Заходишь в зал — натыкаешься на президента Европейского совета. Сели, поговорили. Тут раз — канцлер Германии сидит, тоже сели, поговорили. Или сидишь и к тебе подходит генеральный секретарь НАТО», — рассказал он в трансляции в своем Facebook.

Президенты США и Украины 2 ноября встретились на полях саммита СОР26 в Глазго. Как уточнил Зеленский, обсуждалась ситуация в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине, добавил он.

При этом украинский лидер не посетил сессию климатической конференции саммита, на которой он должен был выступить. По словам украинского министра иностранных дел, Киев предупреждал о том, что Зеленский не успеет приехать на мероприятие.

По словам Кулебы, плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр.

Ранее, 19 октября, глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.