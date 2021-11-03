На Украине обвинили РФ в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго, добавив, что Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции 2 ноября. Об этом Кулеба заявил в среду, 3 ноября, в видеообращении в Facebook.

По словам Кулебы, плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго.

Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, уточнил министр.

Переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал, сообщил Кулеба.

По его словам, именно российские СМИ якобы начали распространять информацию о том, что произошел скандал, так как президента Украины не было на заседании, когда спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри объявил выступление Украины.

«Ничего такого не было. Нормальный организационный момент», — сказал министр.

2 ноября президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступили на сессии конференции, на которую не пришел Зеленский.

Накануне президент Украины назвал экобомбами в центре Европы Крым и часть Донбасса. С таким заявлением он выступил на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата.

В свою очередь, замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что слова лидера Украины Владимира Зеленского о двух «экобомбах» являются лицемерием.

По его словам, именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в британском Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители руководства стран мира обсудят пути ускорения реализации Парижского соглашения и прекращения глобального потепления. Россию в Глазго представит специальная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.