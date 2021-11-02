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В Крыму назвали лицемерием слова Зеленского о двух «экобомбах»

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Слова лидера Украины Владимира Зеленского о двух «экобомбах» являются лицемерием. Об этом 2 ноября «РИА Новости» заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

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«Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием. Именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине», — считает Молохов.

Отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после присоединения полуострова к РФ подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

1 ноября президент Украины назвал «экобомбами в центре Европы» Крым и часть Донбасса. С таким заявлением он выступил на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в британском Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители руководства стран мира обсудят пути ускорения реализации Парижского соглашения и прекращения глобального потепления. Россию в Глазго представит специальная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после саммита G20 в Риме заявил, что ожиданий в плане борьбы с изменениями климата он не оправдал, поэтому все надежды он возлагает на Глазго. Своей целью визита в Глазго он назвал «недопущение повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализацию обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе саммита G20 подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности для этого.

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