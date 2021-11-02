В Крыму назвали лицемерием слова Зеленского о двух «экобомбах»

Слова лидера Украины Владимира Зеленского о двух «экобомбах» являются лицемерием. Об этом 2 ноября «РИА Новости» заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием. Именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине», — считает Молохов.

Отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после присоединения полуострова к РФ подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

1 ноября президент Украины назвал «экобомбами в центре Европы» Крым и часть Донбасса. С таким заявлением он выступил на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в британском Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители руководства стран мира обсудят пути ускорения реализации Парижского соглашения и прекращения глобального потепления. Россию в Глазго представит специальная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после саммита G20 в Риме заявил, что ожиданий в плане борьбы с изменениями климата он не оправдал, поэтому все надежды он возлагает на Глазго. Своей целью визита в Глазго он назвал «недопущение повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализацию обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе саммита G20 подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности для этого.