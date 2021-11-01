Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «экобомбами в центре Европы» Крым и часть Донбасса. С таким заявлением он выступил в понедельник, 1 ноября, на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата, выдержки из которой приводятся на официальном сайте главы государства.

Зеленский заявил, что для преодоления глобального потепления необходимо «глобальное потепление в отношениях государств». Но вместо этого между государствами ежегодно «тает доверие».

«Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И в отношении экологических соглашений, и тех, которые не касаются окружающей среды», — отметил украинский президент в своем выступлении.

Он напомнил, что в 1994 году Украиной были получены гарантии безопасности, которые не были выполнены: так, у планеты появились «две экобомбы в центре Европы» — Крым и часть Донбасса.

«Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса — затопление шахт, деградация почв, нехватка питьевой воды. И всё это сейчас. Это общая угроза всему миру. В наше время беда, где бы она ни случилась, касается всех», — предположил Зеленский экологические проблемы.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в британском Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители руководства стран мира обсудят пути ускорения реализации Парижского соглашения и прекращения глобального потепления. Россию в Глазго представит специальная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после саммита G20 в Риме заявил, что ожиданий в плане борьбы с изменениями климата он не оправдал, поэтому все надежды он возлагает на Глазго. Своей целью визита в Глазго он назвал «недопущение повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализацию обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе саммита G20 подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности для этого.