Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго

Президента Украины Владимира Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, когда его позвал выступить модератор мероприятия, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщают «РИА Новости».

В начале сессии в первой группе стран выступили президент США Джон Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Зеленский должен был выступать со второй группой лидеров, однако, когда Керри намеревался его представить, президента Украины не оказалось в зале.

«Позвольте мне сначала представить <…> Президента Зеленского я также не вижу», — заявил Керри, оглядываясь по сторонам, так как кроме Зеленского на сессию не пришли еще несколько участников.

После выступления трех лидеров Керри представил уже следующую группу выступающих, Зеленский к тому моменту так и не появился в зале.

Накануне президент Украины назвал экобомбами в центре Европы Крым и часть Донбасса. С таким заявлением он выступил на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата.

В свою очередь, замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что слова лидера Украины Владимира Зеленского о двух «экобомбах» являются лицемерием.

По его словам, именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в британском Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители руководства стран мира обсудят пути ускорения реализации Парижского соглашения и прекращения глобального потепления. Россию в Глазго представит специальная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.