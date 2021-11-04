Ярош спустя сутки лишился поста советника главнокомандующего ВСУ

Экс-глава «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, назначенный 2 ноября на пост советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), через сутки лишился своего поста. Об этом рассказал лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский.

О том, что Ярош получил новую должность, стало известно 2 ноября. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в тот же день подчеркнул, что такие личности, как Ярош, должны были бы уйти в небытие с учетом того вреда и урона, которые они причинили Украине.

«Дмитрий Ярош лишился поста советника. Это произошло сегодня. Потому что нельзя ставить одиозные фигуры, даже которые делали, может быть, хорошие дела. Нельзя ставить при новой власти», — приводит слова Пальчевского телеканал «НАШ» в Telegram в среду, 3 ноября.

Ранее, в декабре 2019 года, Ярош высказал мнение, что Украина будет уничтожена с помощью выполнения Минских соглашений. Он предложил нейтрализовать «коллаборационные промосковские силы в тылу» и активизировать боевые действия в Донбассе.

До этого, в июле 2019 года, экс-глава «Правого сектора» поддержал обстрел из гранатомета здания оппозиционного телеканала «112 Украина» в центре Киева. Он отметил, что «если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты».