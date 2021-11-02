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В Крыму отреагировали на назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ

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Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков 2 ноября прокомментировал назначение экс-главы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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«Такие личности, как Ярош, должны были бы уйти в небытие с учетом того вреда и урона, которые они причинили Украине. Но, наверное, их надо где-то трудоустраивать, чтобы они и дальше вредили стране. На Украине многие понимают, что такие, как Ярош, никакой пользы государству не приносят. Однако сейчас в стране нацики, люди крайних взглядов, в моде. Многие их боятся, поэтому их и трудоустраивают таким образом», — заявил сенатор в беседе с «Газета Ru».

Он также считает, что назначение Яроша не изменит ситуацию в Донбассе.

О том, что Ярош получил новую должность стало известно ранее в этот же день.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего», — написал политик на своей странице в Facebook.

Ранее в декабре 2019 года Ярош высказал мнение, что Украина будет уничтожена с помощью выполнения Минских соглашений. Он предложил нейтрализовать «коллаборационные промосковские силы в тылу» и активизировать боевые действия в Донбассе.

До этого, в июле 2019 года, экс-глава «Правого сектора» поддержал обстрел из гранатомета здания оппозиционного телеканала «112 Украина» в центре Киева. Он отметил, что «если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты».

В январе Ярош пригрозил устроить на Украине «новый майдан», если страну «сдадут России». Тогда он подчеркнул, что «у людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать».

В марте 2018 года радикал заявил, что у Украины есть потенциал для захвата Кубани, Донщины и Воронежа.

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