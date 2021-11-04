Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе

Пентагон опроверг заявление о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Эти утверждения абсолютно ложные и лживые. ВМС США не предпринимали каких-либо попыток что-либо перехватить», — заявил представитель министерства обороны США.

По его словам, 24 октября ВМС Соединенных Штатов засекли незаконное проникновение на борт иранских сил и захват ими торгового судна в международных водах Оманского залива.

Ранее 3 ноября СМИ Ирана сообщили, что военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении американские военные использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными.

Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.

Его коллега — военный эксперт Игорь Никулин — в ходе беседы с «Известиями» добавил, что Соединенные Штаты неоднократно были пойманы за морскими разбоями, однако справиться американским военным удается только с безоружными.