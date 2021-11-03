Политолог предположил последствия инцидента в Оманском заливе

Инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах, заявил «Известиям» специалист по Ирану и Латинской Америке Расул Гударзи.

«Такие инциденты, как в Оманском заливе, представляют большую опасность и вызывают серьезную обеспокоенность. Любая ошибка любой из сторон может выльется в катастрофу. Иран находится в очень сложном положении. В стране очень тяжелая экономическая ситуация, очень высокая инфляция. С другой стороны, на США тоже оказывают давление, призывая их вернутся к переговорам. Возможно, такие инциденты, как произошедшее в Оманском заливе, это попытка занять доминирующее положение перед новым раундом переговоров», — предположил Гудрази.

Он напомнил, что между США и Ираном всегда были напряженные отношения: с 1979 года, когда произошла Исламская революция, в период ирано-иракской войны вплоть до американских санкций. Но после того, как бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного договора, отношения между странами окончательно испортились.

В этом контексте политолог уверен, что инцидент в заливе может повлиять на ход переговоров по ядерному соглашению.

«Особенно учитывая высказывания секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он сказал, что пока у Ирана нет никаких гарантий со стороны США в отношении ядерного соглашения, он не вернется к столу переговоров. И такие происшествия, как в Оманском заливе, показывают, что Иран не доверяет США и наоборот. А когда нет доверия, но есть напряжение, это определенно влияет на переговоры», — добавил эксперт.

Гударзи отметил, что международных организаций, которые могли бы выступить посредником между США и Ираном, нет. Их нет для любых стран, которые не хотят придерживаться ранее достигнутых договоренностей.

«У нас нет других сильных организаций, кроме ООН и Совета Безопасности. Они верифицировали и поддержали ядерное соглашение, но США с легкостью вышла из соглашения. С другой стороны, у Ирана тоже были проблемы», — пояснил он.

По мнению эксперта, обе страны сами должны захотеть достичь соглашения. Для Ирана важны гарантии от США, а США заявляют, что согласны принять соглашение, но с дополнительными пунктами.

«Например, про вооруженные силы Ирана и активность в регионе. И я не думаю, что нынешние власти Ирана пойдут на такое», — заключил политолог.

Его коллега, военный эксперт Игорь Никулин в ходе беседы с «Известиями» добавил, что Соединенные Штаты неоднократно были пойманы за морскими разбоями, однако справиться американским военным удается только с безоружными.

Ранее 3 ноября СМИ Ирана сообщили, что военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении американские военные использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными.

Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.