Иранские военные заявили о предотвращении захвата танкера американцами

Вооруженные силы США совершили попытку захвата иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. Военно-морские силы Ирана предотвратили захват, сообщает агентство Tasnim в среду, 3 ноября.

По его данным, военные США преследовала танкер с применением нескольких вертолетов и кораблей.

«Своевременными и авторитетными действиями флот ВМС КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Ред.) предотвратил пиратскую атаку и попытку украсть иранскую нефть Соединенными Штатами… В ходе этой акции Соединенные Штаты захватили танкер, перевозивший иранскую экспортную нефть в водах Оманского моря, перенаправили его на другой танкер и направили его в неизвестном направлении… ВМС КСИР своевременно перехватили этот танкер и направили его в территориальные воды Ирана», — указано в публикации.

При этом уточняется, что после этого американские военные вновь попытались преградить путь танкеру при помощи дополнительных боевых кораблей, однако и эта попытка завершилась неудачей из-за «решительных действий» иранских военных.

В настоящее время танкер находится в территориальных водах Ирана.

Официальных комментариев представителей США пока не последовало.

В августе в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы. По данным СМИ, британские спецслужбы допускали, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники». В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны к инциденту.