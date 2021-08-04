Иран отверг свою причастность к захвату судов в Оманском заливе

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг предположения, что иранские военные или их союзники могли подниматься на борт судов в Персидском или Оманском заливах. Об этом дипломат заявил во вторник, 3 августа, агентству Tasnim.

Хатибзаде отметил, что «противоречивые истории» о захвате Ираном судов, а также «ложные и провокационные обвинения» вызывают у него глубокое сожаление.

«Такие скоординированные заявления (из Великобритании и США) включают противоречивые фразы сами по себе, таким образом, что они сначала обвиняют Исламскую Республику Иран без предоставления каких-либо доказательств и документов, а затем говорят о «вероятности» этого [связи Ирана с инцидентом]», — цитирует агентство пресс-секретаря.

В ответ на обвинения Хатибзаде призвал Лондон и Вашингтон предоставить какие-либо доказательства «своих фальшивых заявлений».

В министерстве подчеркнули, что Иран поддерживает и защищает безопасное плавание судов в Персидском заливе и в международных водах, а также всегда готов к сотрудничеству со странами региона для обеспечения безопасности на море.

Ранее в тот же день стало известно о захвате еще одного танкера в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. Как сообщалось, восемь или девять вооруженных людей взошли на борт судна Asphalt Princess под флагом Панамы. При этом, согласно газете The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

В ночь с 29 на 30 июля подвергся нападению другой танкер-химовоз — Mercer Street. Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии. 30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе США и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 августа подтвердил, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Ирану на нападение на танкер. Тегеран обвинения отверг, указав на их бездоказательность