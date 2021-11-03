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В США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Вьетнама

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Иран в прошлом месяце захватил нефтяной танкер MV Southys под вьетнамским флагом в Оманском заливе и до сих пор удерживает судно у Бендер-Аббаса. Об этом 3 ноября сообщило агентство AP со ссылкой на неназванных источников в администрации США.

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По словам одного из них, 24 октября военизированные подразделения стражей исламской революции захватили MV Southys. За происходящим наблюдали военные США, но не предприняли действий, так как танкер уже вошел в иранские территориальные воды.

Мотив похищения танкера остается неясным. Связаться с официальными лицами Вьетнама для получения комментариев не удалось. По данным открытых сервисов отслеживания судов, во вторник судно всё еще находилось недалеко от Бендер-Аббаса.

Информация о захвате судна не была обнародована ранее на фоне продолжающихся попыток возобновить переговоры в Вене с Ираном по ядерной сделке. Однако ранее в среду иранское государственное телевидение представило серию репортажей о противостоянии между иранскими военными и 5-м флотом ВМС США, базирующимся на Ближнем Востоке.

В нем описывается, что инцидент также произошел в Оманском заливе, когда ВМС США задержали судно, а охрана вернула его в исламскую республику. По данным Тегерана, военные США преследовали танкер с применением нескольких вертолетов и кораблей.

Вашингтон отверг иранскую версию событий. Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно.

В августе в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы. По данным СМИ, британские спецслужбы допускали, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники». В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны к инциденту.

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