В США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Вьетнама

Иран в прошлом месяце захватил нефтяной танкер MV Southys под вьетнамским флагом в Оманском заливе и до сих пор удерживает судно у Бендер-Аббаса. Об этом 3 ноября сообщило агентство AP со ссылкой на неназванных источников в администрации США.

По словам одного из них, 24 октября военизированные подразделения стражей исламской революции захватили MV Southys. За происходящим наблюдали военные США, но не предприняли действий, так как танкер уже вошел в иранские территориальные воды.

Мотив похищения танкера остается неясным. Связаться с официальными лицами Вьетнама для получения комментариев не удалось. По данным открытых сервисов отслеживания судов, во вторник судно всё еще находилось недалеко от Бендер-Аббаса.

Информация о захвате судна не была обнародована ранее на фоне продолжающихся попыток возобновить переговоры в Вене с Ираном по ядерной сделке. Однако ранее в среду иранское государственное телевидение представило серию репортажей о противостоянии между иранскими военными и 5-м флотом ВМС США, базирующимся на Ближнем Востоке.

В нем описывается, что инцидент также произошел в Оманском заливе, когда ВМС США задержали судно, а охрана вернула его в исламскую республику. По данным Тегерана, военные США преследовали танкер с применением нескольких вертолетов и кораблей.

Вашингтон отверг иранскую версию событий. Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно.

В августе в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы. По данным СМИ, британские спецслужбы допускали, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники». В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны к инциденту.