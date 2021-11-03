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Военный эксперт раскритиковал действия США после инцидента в Оманском заливе

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Соединенные Штаты неоднократно были пойманы за морскими разбоями, однако справиться американским военным удается только с безоружными. Об этом 3 ноября в ходе беседы с «Известиями» заявил военный эксперт Игорь Никулин, комментируя инцидент в Оманском заливе, где США пытались перехватить нефть с танкера Ирана.

«Американцы всегда считают себя самыми главными, но персы-иранцы указали им, что это далеко не так. Это уже не первый инцидент, уже американцев неоднократно ловили за морским разбоем и ставили их на место. Потому что американцы как вояки так себе. У них хорошо получается только бомбить, особенно безоружных. Расстреливать свадьбы с беспилотника, школы, больницы — вот это у них получается великолепно. А вот прямое столкновение с подготовленным противником у них, как правило, вызывает затруднение. Персы сработали хорошо, а американцы так себе», — сказал эксперт.

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Как предположил Никулин, американцы специально устроили провокацию в Оманском заливе на фоне тенденции к возвращению ядерной сделки с Ираном, что поддерживают далеко не все в Штатах. Произошедшее военный эксперт назвал спланированной операцией.

Как сообщили днем в среду СМИ Ирана, военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении США использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными.

Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

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