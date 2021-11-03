Студенты МГУ вернутся с дистанционного обучения 8 ноября

С 8 ноября в МГУ им. М.В. Ломоносова возобновятся очные занятия, режим удаленного обучения будет сохранен частично. Соответствующий приказ в среду, 3 ноября, подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в полном объеме», — сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

МГУ с 28 октября по 7 ноября перешел на дистанционное обучение.

Ранее в этот день Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях коронавируса до 2024 года. До 1 января 2024 года, в частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Также запрет касается спортивных организаций и учреждений, проводящих досуг детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

Исключения составят образовательные организации среднего профессионального и высшего образования и организации допобразования и досуговых организаций.

Кроме того, в среду совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Как отметил председатель совета Николай Кудрявцев, университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов.

Распоряжение о нерабочих днях в Москве с 28 октября по 7 ноября мэр города Сергей Собянин подписал ранее в четверг. На этот период будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

20 октября в связи с ростом количества новых случаев COVID-19 президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».