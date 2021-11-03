Колесников взял золото ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Об этом 3 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды. Колесников с этим результатом обновил рекорд турнира, проходящего в настоящее время в Казани.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м на спине, уступив Евгению Рылову 0,02 секунды, и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

30 июля Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли выйти в финал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем. Колесников занял четвертое место, а Морозов финишировал восьмым.

В июле Колесников рассказал, что испытал странные ощущения в связи с отсутствием гимна и флага страны на Олимпийских играх в Токио. По словам пловца, он полностью сосредоточен на достижении результата, поэтому старается не придавать значение другим вопросам.