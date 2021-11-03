Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Происшествия
Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Мир
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Общество
В ГД прокомментировали предложение по сокращению действия QR-кодов
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Найдены тела всех погибших при крушении Ан-12

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найдены тела всех семи погибших в результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом 3 ноября сообщает источник «Известий».

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку. На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

«Известия» опубликовали имена членов экипажа разбившегося самолета. В их числе: капитан корабля — Егоров А.Н., второй пилот — Щучка О.В., бортмеханик — Кропалев Ю.Н., штурман — Сергеев А.Е., техник — Карпов М.М., сопровождающие груз — Чуприненко А.Б. и Гармоненко Д.И.

По данным источника в авиационных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. При этом сообщалось, что воздушное судно эксплуатировалось с 1968 года и использовалось только в качестве грузового. Перед вылетом были проведены все необходимые осмотры, которые подтвердили нормальное техническое состояние лайнера, рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021