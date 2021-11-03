Найдены тела всех погибших при крушении Ан-12

Найдены тела всех семи погибших в результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом 3 ноября сообщает источник «Известий».

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку. На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

«Известия» опубликовали имена членов экипажа разбившегося самолета. В их числе: капитан корабля — Егоров А.Н., второй пилот — Щучка О.В., бортмеханик — Кропалев Ю.Н., штурман — Сергеев А.Е., техник — Карпов М.М., сопровождающие груз — Чуприненко А.Б. и Гармоненко Д.И.

По данным источника в авиационных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. При этом сообщалось, что воздушное судно эксплуатировалось с 1968 года и использовалось только в качестве грузового. Перед вылетом были проведены все необходимые осмотры, которые подтвердили нормальное техническое состояние лайнера, рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).