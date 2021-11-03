Стали известны имена членов экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12

«Известия» публикуют имена членов экипажа разбившегося в среду, 3 ноября, в Иркутской области самолета Ан-12, принадлежащего белорусской авиакомпании «Гродно».

В экипаж судна входили: капитан корабля — Егоров А.Н., второй пилот — Щучка О.В., бортмеханик — Кропалев Ю.Н., штурман — Сергеев А.Е., техник — Карпов М.М., сопровождающие груз — Чуприненко А.Б. и Гармоненко Д.И.

Сообщается, что самолет перевозил груз непродовольственных товаров.

Лайнер пропал с радаров при заходе на посадку в 7 км от Иркутска. Позже стало известно, что Ан-12 потерпел крушение около населенного пункта Пивовариха. По данным МЧС, на борту были семь человек. По предварительной информации, все погибли. После падения самолет загорелся.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что весь экипаж потерпевшего крушение Ан-12 погиб. Как сообщили в экстренных службах, для идентификации тел погибших будет проведена экспертиза ДНК. Отмечается, что на месте трагедии обнаружен один из двух «черных ящиков». К настоящему времени обнаружены тела четырех погибших, фрагменты тела еще одного члена экапижа.

Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность. По словам источников в авиационных кругах, в двигатель самолета могла попасть птица.

К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения. Как уточнили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним оборвалась.