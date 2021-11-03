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В Госдуме дали совет генералу ВСУ после его угроз «кровавой баней»

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От бравады украинских генералов веет нафталином, им следовало бы взять пример с американцев, трезво оценивающих военную мощь России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик, комментируя заявление экс-замначальника генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Украина устроит РФ «кровавую баню» в случае начала военного конфликта.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого «геройства», — цитирует Белика «РИА Новости».

Депутат отметил, что Романенко — «вроде профессионал, но говорит, как мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги».

По его мнению, заявление Романенко — это «присоединение к тому полку хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию».

Ранее экс-замначальника генштаба ВСУ высказал мнение, что стране надо готовиться к введению военного положения. По его словам, с весны произошло усиление на некоторых участках украинско-российской границы, в связи с чем Киеву стоит опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности. Генерал также отметил, что в случае появления российских войск на Украине произойдет «кровавая баня».

2 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни находится 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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