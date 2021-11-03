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Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения

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Бывший заместитель главы Генштаба вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко в публикации для издания «Главред» высказал мнение, что стране надо готовиться к введению военного положения. Таким образом он прокомментировал статью американской газеты Politico, в которой шла речь о российской технике у украинской границы, хотя на самом деле военные были замечены в Смоленской области.

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По его словам, с весны произошло усиление на некоторых участках украинско-российской границы, в связи с чем Киеву стоит опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности.

«В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине при необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения», — заявил Романенко.

Генерал также отметил, что в случае появления российских войск на Украине произойдет «кровавая баня».

1 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он подчеркнул, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, указал Песков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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