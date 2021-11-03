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Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой

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Водителю автобуса в подмосковном Домодедово стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево сообщает 3 ноября телеканал РЕН ТВ.

В результате инцидента пострадали три человека — два пассажира и водитель автобуса, которые получили ушибы. Пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла в районе пересечения улицы Талалихина с Каширским шоссе.

Ранее стало известно, что на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка в Москве автобус наехал на пешехода. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на красный сигнал светофора.

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