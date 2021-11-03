Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Водителю автобуса в подмосковном Домодедово стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево сообщает 3 ноября телеканал РЕН ТВ.
В результате инцидента пострадали три человека — два пассажира и водитель автобуса, которые получили ушибы. Пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла в районе пересечения улицы Талалихина с Каширским шоссе.
Ранее стало известно, что на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка в Москве автобус наехал на пешехода. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на красный сигнал светофора.