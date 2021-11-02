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Актер МХАТа Сахаров объяснил отмену спектакля с Бузовой «низким качеством»

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Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров 2 ноября прокомментировал отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и шоувумен Ольги Бузовой.

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По его мнению, это связано с тем, что постановка была «низкого качества». Актер отметил, что на последний спектакль было продано всего 225 билетов из 1400.

Также Сахаров высказался о смене руководства театра. Артисту пришлась по душе «политика», которую предложил новый директор Владимир Кехман.

«Мне понравилось выступление Кехмана. Достаточно правильная позиция в отношении зарплат. Было сказано, что зарплаты, в отличие от предыдущего руководства, будут начисляться в соответствии с занятостью. В принципе, хорошая политика предложена: поднять качество спектаклей, поднять цены на билеты», — сказал Сахаров в беседе с РЕН ТВ.

Днем ранее Бузова обвинила новое руководство МХАТа во лжи. Она считает, что отмена постановки произошла из-за личной неприязни к ней у нового руководства театра.

1 ноября источник в труппе театра выразил мнение, что информация о том, что причиной отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей стал конфликт внутри руководства МХАТ им. М. Горького, является преждевременной. По его словам, еще рано делать выводы о конфликте, так как новый гендиректор работает в театре всего несколько дней.

Ранее в этот день источник в труппе сообщил Znak.com, что спектакль «Чудесный грузин» отменили из-за разногласий между Кехманом и художественным руководителем Эдуардом Бояковым. Гендиректору якобы не понравилась политика худрука, в том числе выбранный репертуар, который решили изменить.

При этом официальной причиной отмены спектакля в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября в театре сообщили, что спектакль переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется.

Как заявила пресс-секретарь МХАТ им. М. Горького Виктория Мусина-Пушкина, билеты на постановку очень плохо продавались, так как Бузова затянула с рекламой спектакля.

Артистка, в свою очередь, пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки театра, как были на спектакле с ее участием.

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