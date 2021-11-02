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Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября прокомментировал слухи о продлении выходных после 7 ноября. Представитель Кремля призвал граждан доверять только официальным сведениям.

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По словам Пескова, на уровне страны нерабочие дни должны завершиться после 7 ноября, однако регионы вправе самостоятельно их продлить. Каждый губернатор может принять такое решение, если в его регионе наблюдается сложная ситуация по коронавирусу.

Песков добавил, что администрация Кремля и правительство РФ не уйдут на выходные.

«Что касается администрации Кремля, то она работает. И правительство работает, и администрация Кремля. Мы не можем прекратить свою деятельность: работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что Новгородская область стала первым субъектом РФ, где будут еще на неделю продлены нерабочие дни. Отмечается, что в ряде организаций будут усилены антиковидные требования.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса в 10 российских регионах. Также министр подчеркнул, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

Также в понедельник стало известно, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19.

20 октября российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

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