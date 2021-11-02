Более 120 онлайн-мероприятий ждут москвичей в «Ночь искусств»

Концерты, лекции, выставки ждут россиян в «Ночь искусств». В режиме онлайн 4 и 5 ноября пройдут больше 120 мероприятий, сообщает телеканал «Известия». Музеи, театры расширят аудиторию с помощью новых технологий. Большинство событий подойдет для всей семьи. Посмотреть афишу можно на сайте https://artnight.culture.ru/.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.